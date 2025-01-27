Суд в Москве приговорил 64-летнего бывшего преподавателя физики и математики к восьми годам по делу о «фейках» про армию

Лефортовский районный суд Москвы приговорил 64-летнего москвича Константина Селезнева, бывшего преподавателя физики и математики, к восьми годам колонии по делу о распространении «фейков» про армию, передает «Медиазона» из зала суда.

Селезнева задержали в октябре 2023 года. Поводом для дела стали два поста во «ВКонтакте». В одном из них в декабре 2022 года Селезнев опубликовал письмо генпрокурору России (ранее он отправил его же через электронную форму), в котором рассказывает о докладе ООН, описывающем военные преступления российской армии. В другом посте в феврале 2023 года Селезнев обращается к Путину как «руководителю террористического государства» из-за решения о присвоении почетного наименования 53-й зенитной бригаде.

Пенсионера обвинили в распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). На заседании по избранию меры пресечения в суде ему стало плохо, он потерял сознание, но его отправили в СИЗО.

Обвинение запросило для Селезнева восемь лет — столько и дал суд. Заседание, на котором был объявлен приговор, прошло в закрытом режиме, на него, как пишет «Медиазона», не попали даже аккредитованные журналисты. О назначенном сроке сообщил адвокат Селезнева Оскар Черджиев.

«Мемориал» признал Константина Селезнева политзаключенным. В письме «Новой газете» после заключения под стражу Селезнев писал, что будет «отстаивать свою правоту и свою невиновность». Я не нарушил никакого закона. У меня есть право на высказывания, распространение своего мнения и убеждений. Это право является для меня ценностью», — говорилось в письме.