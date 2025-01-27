Российские войска запустили по Украине больше 100 беспилотников. В Днепре в результате атаки повреждены три жилых дома

В Днепре в результате атаки российских беспилотников повреждены три многоэтажных дома, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В одном из домов, по словам главы региона, начался пожар, его потушили. Также в результате атаки повреждена инфраструктура в Самаровском районе области. Жители при налете беспилотников не пострадали, заявил Лысак.

Беспилотники также атаковали Ивано-Франковскую область. Глава областной администрации Светлана Онищук сообщила, что целью стали объекты критической инфраструктуры. О масштабе повреждений неизвестно. Пострадавших, по ее словам, нет.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в течение ночи силы ПВО сбили 57 российских беспилотников из 104. Еще 39 дронов были «локационно потеряны». Беспилотники были сбиты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.