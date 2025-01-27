Православное движение «Сорок Сороков» попросило Генпрокуратуру проверить трек «Сигма Бой»

Движение попросило Генпрокуратуру России проверить композицию «Сигма Бой», которую записали 11-летняя Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская, на наличие «сексуализации детей» из-за танцев школьниц в клипе. Об этом пишет издание «Подъем».

По мнению православных активистов, «Сигма Бой» — один из явлений, к которым относятся детские конкурсы красоты, детские показы мод и так далее.

«То есть речь идет о целом пласте информации, которая формирует образ такого взрослого раскрепощенного ребенка и направлена на сексуализацию детей. Это явление крайне губительно и должно быть внесено как санкция в статью закона о защите детей. О каком-либо давлении на исполнителей мы не думали, и можно сказать, что основные действующие лица не они, а те имиджмейкеры, продюсеры, которые за ними стоят», — заявили в движении.

Саму песню в движении назвали «вульгарной и развращающей детей».

«Когда они выходят на сцену с телодвижениями бёдрами как у взрослых дам лёгкого поведения, это представляет собой информацию, направленную на сексуализацию детей. Песня также достаточно романтического откровенного содержания, которое тоже не свойственно несовершеннолетним детям 12−13 летнего возраста. Там речь идет о романтических отношениях, которые свойственны совершеннолетним лицам», — сказали в «Сорок Сороков».

Соавтор песни и отец Светланы Чертищевой Михаил Чертищев в комментарии RTVI предложил обратить внимание на саму организацию «Сорок Сороков», которая «что-то увидела» в обычных танцах 11-12-летних девочек.

«У нас там нет никаких суперкоротких юбок, мы вообще не продвигаем детей в таком направлении. Если они что-то увидели, я думаю, что это вопрос больше в их сторону — что они там увидели и почему они вообще что-то такое видят подобное», — сказал.

О песне также говорила несколько дней назад депутат Европарламента Нела Риль. «Вы знаете про „Сигма-бой“? „Сигма-бой“ — это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир», — сказала депутата.

По мнению Чертищева, в песне нет ничего «связанного с патриархатом». Он заявил, что песня — «про легкие взаимотношения между девчонками и парнями», «политизации в треке нет».

Как отмечает РБК, песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года и попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard 15 января. На ютьюбе у композиции почти 65 миллионов просмотров.