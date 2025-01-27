Правительство РФ проиндексировало пенсии и пособия с 1 февраля на 9,5%

В России с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Соответствующее постановление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями 27 января, уже подписано, сообщает ТАСС.

В частности, проиндексированы страховые пенсии по старости, военные пенсии, выплаты людям с инвалидностью, ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда.

Средний размер страховой пенсии по старости в результате индексации составит 24,9 тысячи рублей.

Мишустин, пишет РБК, также напомнил, что после индексации вырастет и материнский капитал. На первого ребенка он составит 690 тысяч рублей, на второго и последующего — 912 тысяч рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 26,9 тысячи рублей.

Страховые пенсии с 1 января 2025 года проиндексировали на 7,3% с учетом запланированной инфляции. Но по итогам года инфляция составила 9,52%. Президент РФ Владимир Путин 22 января поручил проиндексировать пенсии по фактической инфляции уже к февралю, и сделать это «задним числом», то есть пересчитать пенсии с учетом повышения и сделать доплату в феврале.