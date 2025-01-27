Правительство РФ поддержало очередной законопроект о расширении прав военкоматов. Теперь призывника могут отправить в армию даже через год после окончания призыва

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подготовил законопроект, который позволит забирать призывников в армию, основываясь на решениях прошлых призывов, пишет ТАСС.

В соответствии с поправками, решение о призыве на военную службу, которое по каким-то причинам не было исполнено сразу, «подлежит исполнению в течение одного года со дня принятия указанного решения».

«Так, если призывник весной прошел медицинское освидетельствование и не попал на службу, а затем у него диагностировали серьезное заболевание — например, гипертоническая болезнь или бронхиальная астма — то после нововведений его могут призвать осенью», — пишут «Важные истории» со ссылкой на комментарий юриста коалиции «Призыв к совести».

Инициативу уже поддержало правительство. Картаполов сообщил «Интерфаксу», что Госдума рассмотрит законопроект до начала военного призыва.

После вторжения в Украину в России был принят целый ряд законов, расширяющих возможности военкоматов по призыву на военную службу. В частности, по новым нормам личное вручение повестки призывнику стало необязательным — она считается «врученной» после публикации в специальном реестре (он полноценно еще не заработал). После «вручения» повестки призывник не может выехать за границу и совершать сделки с недвижимостью до того, как посетит военкомат.

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