Акции производителя чипов Nvidia упали почти на 18% в течение торгового дня 27 января, сообщает CBS. Рыночная капитализация компании из-за падения сократилась более чем на 600 миллиардов долларов.

Резкое падение стоимости произошло на фоне появления новой модели искусственного интеллекта, которую разработал китайский стартап DeepSeek — на выходных соответствующее приложение поднялось на вершину чартов AppStore.

Как заявляют создатели DeepSeek, на разработку ИИ было потрачено лишь около шести миллионов долларов — в то время как Google, Microsoft и другие крупные компании тратят на свои аналогичные проекты миллиарды.

DeepSeek, сравнимый по производительности с ChatGPT от компании OpenAI, может работать на гораздо менее производительных микрочипах — из-за этого теперь инвесторы сомневаются в том, что многомиллиардные вложения в создание мощных чипов, которые производят Nvidia и аналогичные компании, оправданны.

Помимо Nvidia, акции других американских технологических гигантов также значительно потеряли в цене. Индекс Nasdaq с начала торгового дня на момент написания этой заметки снизился на 3,5%.

Падение стоимости на 600 миллиардов долларов за день стало рекордным за всю историю для отдельно взятой компании.

Предыдущее крупное падение акций Nvidia произошло в сентябре — тогда за несколько дней компания подешевела на 280 миллиардов на опасениях инвесторов по поводу будущего для искусственного интеллекта. Падение было отыграно через месяц.

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