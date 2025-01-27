Объем выдачи в России в четвертом квартале 2024 года установил квартальный антирекорд — за три месяца банки выдали 109,5 тысячи льготных ипотечных кредитов на 610,9 миллиарда рублей.

Газета «Коммерсант», ссылаясь на оценку Объединенного кредитного бюро ( ), пишет, что это худший показатель со второго квартала 2022 года и почти втрое меньше, чем в последнем квартале 2023 года, когда банки выдали кредитов на 1,7 триллиона рублей.

Объем выдачи льготной ипотеки в России в четвертом квартале 2023 года — на уровне 1,7 триллиона рублей — стал квартальным рекордом. Тогда выдача кредитов выросла на фоне слухов о том, что госпрограммы льготной ипотеки будут закрыты. В указанный период в России выдали 139 тысяч кредитов по программе «Льготная ипотека» и 142 тысячи кредитов по программе «Семейная ипотека».

Программа «Льготная ипотека», действовавшая с 2020 года, закрылась 1 июля 2024 года. Как сообщил «Коммерсанту» эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко, в 2024 году также снизился объем выдачи кредитов по программам «Семейная ипотека» и «ИТ-ипотека».

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