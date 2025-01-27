«Коммерсант»: выдача льготной ипотеки в четвертом квартале 2024 года установила антирекорд — и стала минимальной с начала войны
Объем выдачи льготной ипотеки в России в четвертом квартале 2024 года установил квартальный антирекорд — за три месяца банки выдали 109,5 тысячи льготных ипотечных кредитов на 610,9 миллиарда рублей.
Газета «Коммерсант», ссылаясь на оценку Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет, что это худший показатель со второго квартала 2022 года и почти втрое меньше, чем в последнем квартале 2023 года, когда банки выдали кредитов на 1,7 триллиона рублей.
Объем выдачи льготной ипотеки в России в четвертом квартале 2023 года — на уровне 1,7 триллиона рублей — стал квартальным рекордом. Тогда выдача кредитов выросла на фоне слухов о том, что госпрограммы льготной ипотеки будут закрыты. В указанный период в России выдали 139 тысяч кредитов по программе «Льготная ипотека» и 142 тысячи кредитов по программе «Семейная ипотека».
Программа «Льготная ипотека», действовавшая с 2020 года, закрылась 1 июля 2024 года. Как сообщил «Коммерсанту» эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко, в 2024 году также снизился объем выдачи кредитов по программам «Семейная ипотека» и «ИТ-ипотека».