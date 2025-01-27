Издательство «Просвещение» должно перевести в российский бюджет более двух миллиардов рублей «незаконно полученного дохода», говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

В ФАС заявили, что «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии. По версии регулятора, издательство установило на них «монопольно высокие цены».

В отношении издательства возбудили антимонопольное дело. ФАС утверждает, что рост цен на ряд учебников «превысил рост расходов на их производство и реализацию», что привело «к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень».

В пресс-службе «Просвещения» сказали РБК, что ведут «открытый и активный» диалог с ФАС и предоставили службе «исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов». Эти данные свидетельствуют об отсутствии в действиях издательства нарушений, заявили в «Просвещении».

На издательство в сентябре 2023 года жаловалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила подготовить запрос в ФАС в связи с повышением цен на учебники. «Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — задавалась вопросом Матвиенко.

«Просвещение» — крупнейший в России издатель учебной литературы. По итогам 2023 года выручка АО «Издательство „Просвещение“» составила 47,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 27,5 миллиарда рублей. До 2011 года издательство было полностью государственным. В 2011 году издательство «Олма медиа групп» выкупило «Просвещение» при финансовом обеспечении Аркадия Ротенберга — миллиардера и друга Владимира Путина.

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