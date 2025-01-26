В Краснодаре подожгли три ресторана. Полиция задержала 19-летнего местного жителя, который сказал, что его «направлял украинский специалист»

В Краснодаре вечером 25 января загорелись три ресторана — «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш». По подозрению в поджогах был задержан 19-летний местный житель, на допросе в полиции он заявил, что действовал по указанию «украинского специалиста».

По словам очевидцев в одном из ресторанов, пожар начался после того, как в заведение зашел мужчина в маске и бросил рюкзак, который моментально загорелся. Посетителей из всех трех ресторанов эвакуировали, огонь потушили, при пожарах никто не пострадал.

Поджигателя, которым оказался 19-летний житель Динского района, задержали работники одного из ресторанов. В полиции он пояснил, что совершил поджоги после взлома его аккаунта. По словам задержанного, взломщики пригрозили использовать его персональные данные «для совершения противоправных действий» и дали ему указания о поджогах.

На видео, опубликованном МВД, задержанный говорит, что его «направлял украинский специалист». В ответ на вопрос, что ему обещали, он говорит, что за три поджога ему посулили 35 тысяч рублей.