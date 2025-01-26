Над Рязанской областью сбиты восемь беспилотников. По словам местных жителей, атакован нефтезавод

В ночь на 26 января над Рязанской областью были уничтожены восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается. Других подробностей он не привел.

Местные жители рассказывают, что дроны атаковали Рязанский нефтезавод. По их словам, они слышали «более 12–15 хлопков за 15 минут», а беспилотники летели низко над домами. После этого над нефтезаводом были слышны звуки работы ПВО, а власти перекрывали движение на подъезде к нефтезаводу.

Кроме того, как заявляют в Минобороны, в течение ночи украинские беспилотники также атаковали два приграничных региона России. Над Курской областью было сбито шесть дронов, над Белгородской — один. Главы этих областей об атаках пока не сообщали. Также в военном ведомстве сообщили, что утром в северо-западной части акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Ночью также вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Ижевска и Казани, сообщил представитель Росавиации. К 8 утра все ограничения были сняты.

Рязанский нефтезавод — один крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в центральной России. Он уже был несколько раз атакован. В марте 2024 года после атаки украинских беспилотников на предприятии начался пожар, пострадали два человека. По данным экстренных служб, были поражены две установки первичной переработки нефти, на которые, как отмечал «Коммерсант», приходится 70% мощности завода.