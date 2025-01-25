В Беларуси перед выборами начались сбои в работе VPN. Часть белорусских сайтов стала недоступна для пользователей из-за границы

В Беларуси пользователи пожаловались на проблемы с использованием VPN-сервисов. Об этом пишет издание «Зеркало».

Проблемы начались около 10-11 утра 25 января. Пользователи жаловались на невозможность подключиться к нескольким VPN-сервисам: Proton VPN, NordVPN, TunnelBear, Thunder VPN, VPN — Super Unlimited Proxy, X-VPN, Planet VPN.

Пользователи также сообщили о сбое в подключении к отдельным иностранным сайтам — Twitch, Steam, Reddit.

«Зеркало» также сообщает, что сайты, которые пользовались виртуальным хостингом в Беларуси, стали недоступны для пользователей из-за границы. Сообщение об этом появилось на сайте компании hoster.by. Как отмечает издание, «виртуальным хостингом» в основном пользуются небольшие сервисы и инициативы. Большинство площадок крупных СМИ, банков и магазинов остались доступны.

Ограничения ввели по распоряжению Оперативно-аналитического центра. Это объяснили «угрозами для объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их использованием».

26 января в Беларуси пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко, который правит с 1994 года, будет переизбираться на седьмой срок подряд. У Лукашенко будут четыре соперника. В независимых СМИ их называют «подтанцовкой».

Незадолго до выборов Лукашенко сказал, что власти не собираются вводить ограничения в интернете. «Мы никогда не думали об этом. Хотите в интернете — сидите там», — утверждал он, добавив, что если дело будет касаться безопасности государства и сохранения суверенитета, то власти примут «все необходимые меры».

Предыдущие президентские выборы в Беларси, в августе 2020 года, закончились самыми массовыми протестами в современной истории страны — и самыми массовыми репрессиями.

Читайте также

В Беларуси готовятся к выборам президента (возможно, вы об этом даже не слышали). Лукашенко идет на седьмой срок подряд И он до сих пор мстит белорусам за протесты 2020 года

Читайте также

В Беларуси готовятся к выборам президента (возможно, вы об этом даже не слышали). Лукашенко идет на седьмой срок подряд И он до сих пор мстит белорусам за протесты 2020 года