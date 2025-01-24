Власти Казахстана: попавшая в сеть «полная расшифровка переговоров» летчиков разбившегося самолета AZAL отличается от оригинала

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий комиссию по расследованию самолета Azerbaijan Airlines в Актау, заявил, что появившаяся в интернете «полная расшифровка переговоров» пилотов самолета Embraer 190 отличается от содержимого черных ящиков. Слова Бозумбаев приводит Orda.kz 24 января.

Выступая на пресс-конференции в правительстве Казахстана, вице-премьер заявил, что в сеть, предположительно, попали записи наземных служб, а не записи бортовых самописцев. «В черном ящике есть все переговоры, который вел капитан, пилот и члены экипажа. Они немножко больше», — сказал Бозумбаев.

Казахстанский чиновник отметил, что власти не собираются возбуждать уголовное дело из-за произошедшей утечки. «Зачем искать источник слива, если мы не рассматриваем его как слив расшифровок черных ящиков? То, что в интернете кто-то что-то опубликовал, не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков», — сказал вице-премьер.

Телеграм-канал Baza в середине января опубликовал, как утверждается, полную расшифровку переговоров разбившегося самолета Azerbaijan Airlines с диспетчерами аэропортов Грозного, Ростова-на-Дону и Актау. Официальные лица не подтверждали подлинность опубликованных «переговоров».

Читайте также

Что мы узнали из «расшифровки переговоров» разбившегося в Актау Embraer Очень коротко — о предполагаемой картине катастрофы, в которой погибли 38 человек

Читайте также

Что мы узнали из «расшифровки переговоров» разбившегося в Актау Embraer Очень коротко — о предполагаемой картине катастрофы, в которой погибли 38 человек