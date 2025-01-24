В России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов и сервисов

Массовый сбой в работе мобильных операторов и интернет-сервисов произошел в России утром 24 января, следует из данных сайтов «Сбой.рф», Downradar и Downdetector.su, отслеживающих работоспособность сервисов в России. Также сбои фиксирует структура Роскомнадзора, Главный радиочастотный центр.

Российские пользователи сообщают о проблемах в работе операторов «Мегафон», МТС, Yota, T2 (бывший Tele2), «Билайн». Также сбой затронул «Ростелеком», Telegram, Viber, Steam, Twitch, а также банки ВТБ и Т-Банк. С чем связан сбой, пока неизвестно.

В пресс-службе оператора Т2 сообщили «Коммерсанту», что не фиксируют проблем с доступностью услуг мобильной связи. В МТС от комментариев отказались.

Предыдущий сбой в работе сервисов в Рунете произошел 14 января. Тогда не работали сайты Google, Liveinternet, «Википедии», РЖД и других. В Роскомнадзоре сообщили, что произошло «кратковременное нарушение связности» в Рунете.