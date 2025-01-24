В Киевской области из-за атаки российских дронов частично разрушен 10-этажный дом

Российские беспилотники атаковали Киевскую область в ночь на 24 января, поврежден 10-этажный жилой дом, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.

Как уточнили в ГСЧС Украины, обломки сбитого российского дрона попали в жилой дом в Фастовском районе, предположительно, в поселке Глеваха. Произошел пожар, разрушены шестой и седьмой этаж здания, заявили в ГСЧС.

Один человек погиб, двое местных жителей обратились за медицинской помощю, сообщил Николай Калашник, добавив, что списки пострадавших уточняются.

Из поврежденного жилого дома эвакуировали 150 человек. В расположенной поблизости школе работает «пункт несокрушимости».

В Броварах Киевской области, по данным властей, обломки российского дрона попали в жилой частный дом, произошел пожар на площади 120 квадратных метров. Погиб местный житель, спасатели ищут его жену.

ГСЧС Украины опубликовало фотографии, снятые на месте падения обломков в Фастовском районе и Броварах.