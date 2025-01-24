Украинский эколог рассказал, что мазут, разлившийся с российских танкеров, достиг побережья Одесской области

На побережье Одесской области после шторма вынесло мазут, разлившийся в результате крушения российских танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре, сообщил украинский ученый, доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела национального парка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

По словам Русева, мазут вынесло на песчаную пересыпь около рекреационной зоны «Катранка», около Дунайского биосферного заповедника и около национального природного парка «Тузловские лиманы».

Найденные на берегу фрагменты (Русев опубликовал видео с побережья у «Катранки») отправят на исследование.

По словам Русева, ранее на берегу нашли птицу в мазуте. Ее также хотели отправить на исследование в Украинский центр экологии моря, но руководитель центра, как рассказал Русев, отказался взять птицу, «опасаясь птичьего гриппа или чего-нибудь другого».

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов, мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае. В очистке берега и животных, пострадавших от разлива нефтепродуктов, помогают тысячи волонтеров.

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