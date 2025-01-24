Российские военнослужащие группировки войск «Восток» установили российский флаг на одном из зданий в центре поселка Великая Новоселка в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В заявлении ведомства утверждается, что штурмовые подразделения рассекли населенный пункт на две части, заблокировать украинские войска и «приступили к их уничтожении».

«В Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ. Расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы fpv-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника», — заявили в Минобороны. В сообщении ведомства говорится, что Великая Новоселка — «последний на Южно-Донецком направлении крупный, хорошо подготовленный рубеж обороны и логистический узел ВСУ».

В провоенных телеграм-каналах также появились видео, на которых показаны «кадры начала освобождения Великой Новоселки».

Украинский ​​OSINT-проект DeepState вечером 23 января писал о тяжелой ситуации для ВСУ в этом населенному пункте. В сводке проекта говорилось, что российская пехота атакует восточные окраины поселка и имеет «определенные успехи в продвижении».

22 января «Медуза» в своей сводке писала, что российские войска завершили окружение Великой Новоселки — важнейшего районного центра и «крепости» ВСУ, гарнизон которой контролировал весь стык границ Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Захват Великой Новоселки позволит российской группировке «Восток» наступать на трассу Донецк — Запорожье на широком фронте, вытесняя украинские войска на запад от окраин Курахово, занятого ранее группировкой «Центр».

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