Лукашенко помиловал еще 15 осужденных. В их числе приговоренные по «экстремистским» статьям и по статьям о наркотиках

Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных, восемь из которых совершили преступления «экстремистской направленности», семь — преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Указ о помиловании, как сообщает связанный с пресс-службой Лукашенко телеграм-канал «Пул первого», подписан 24 января.

В числе тех, кто был приговорен по «экстремистским» статьям, пять женщин и трое мужчин. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна.

Среди помилованных по наркотическим статьям три женщины. Шестеро помилованных совершили преступления, будучи несовершеннолетними, пишет «Пул первого». У одного из осужденных онкологическое заболевание.

Всего за 2024 год, по подсчетам телеграм-канала, Лукашенко помиловал 293 человека, в числе которых 89 женщин и 17 человек, которые были несовершеннолетними на момент совершения преступлений.

В 2024 году Лукашенко начал подписывать указы о помиловании осужденных за преступления «экстремистской направленности». Имена помилованных в этих указах никогда не сообщаются — правозащитники узнают их позже. Старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказывал, что белорусские правозащитники через дипломатов и организации передавали Минску списки тяжелобольных политзаключенных, которых нужно освободить. Нынешнее помилование Лукашенко стало девятым по счету. При этом в Беларуси продолжаются суды по политически мотивированным статьям, людей продолжают отправлять в колонии и тюрьмы.