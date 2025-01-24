Украинские беспилотники атаковали регионы России в ночь на 24 января.

В Рязанской области, по сообщениям телеграм-каналов Astra и Baza, в результате атаки дронов произошло два пожара — на нефтеперерабатывающем заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании и на расположенной рядом Ново-Рязанской ТЭЦ.

При этом губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили беспилотники, атаковавшие регион. «По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал Малков в телеграм-канале. По словам губернатора, в области обломки беспилотника попали в частный дом, возник пожар, его быстро потушили, никто не пострадал.

В региональном оперштабе при этом сообщили, что спасатели ликвидируют «последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий».

Местные жители сняли на видео возгорания, возникшие на нефтеперерабатывающем заводе и ТЭЦ в Рязани.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. По его словам, дроны сбили в Коломне, Раменском, Подольске и Щёлково Московской области, а также в Троицком административном округе Москвы. По словам Собянина, в «местах происшествий» работают специалисты экстренных служб.

В Воронежской области, как сообщил губернатор Александр Гусев, силы ПВО сбили несколько дронов, при падении обломков одного из них выбило стекла в многоквартирном доме, никто не пострадал.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе перехватили и уничтожили 37 беспилотников, пострадавших нет, о последствиях атаки на земле не сообщается.

Об отражении атак беспилотников сообщили власти Ленинградской, Саратовской, Ростовской, Тульской областей. По предварительной информации региональных властей, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.

Росавиация в ночь на 24 января приостановила работу девяти аэропортов: московских Внуково, Домодедово, Жуковский, а также аэропортов в Казани, Самаре, Нижнекамске, Пензе, Саратове и Уфе. В большинстве из них к утру сняли ограничения.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 24 января средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник, из них 37 — в Брянской области, 20 — в Рязанской, по 17 — в Курской и Саратовской, семь — в Ростовской, по шесть — в Московской и Белгородской, три — в Воронежской, по два — в Тульской, Орловской и Липецкой областях, по одному — в Москве и Крыму.