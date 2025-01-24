Американский конгрессмен предложил разрешить Трампу избираться на третий срок. Это конституционная поправка, которую вряд ли возможно принять

Член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглз представил резолюцию о внесении в конституцию поправок, которые позволят президенту Дональду Трампу избраться на третий срок, сообщает телеканал CNBC.

«Дональд Трамп доказал, что является единственной политической фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нашей страны и вернуть Америке былое величие, и ему необходимо предоставить время для достижения этой цели», — объяснил свою инициативу Энди Оглз.

Поправки предлагается внести в 22-ю статью конституции США. Сейчас она звучит так: «Ни одно лицо не может быть избрано на должность президента больше двух раз». Поправки, которые предлагает внести республиканец, предполагают, что любой человек сможет избраться на пост президента США три раза — при условии, что первые два срока не следовали друг за другом.

Издание Axios отмечает, что поправки «практически не имеют шансов на ратификацию», но при этом такая инициатива показывает «высокий уровень лояльности президенту в палате представителей США». Кроме того, как обращает внимание издание, сейчас Энди Оглзу грозит расследование со стороны комитета по этике палаты представителей США в связи с расхождениями в отчетах по финансированию его избирательной кампании.

«Я думаю, что он не хочет говорить о мошенничестве с финансированием избирательной кампании, в котором его обвиняют, и хотел бы, чтобы мы вместо этого сосредоточились на том, какой он преданный прихвостень Трампа», — заявила член юридического комитета палаты представителей США, демократ Бекка Балинт.