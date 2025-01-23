Новый глава Госдепа США планирует совершить первый государственный визит в Панаму. Трамп говорил, что собирается отнять Панамский канал

Государственный секретарь США Марко Рубио собирается посетить Панаму с государственным визитом в рамках поездки по странам Латинской Америки, сообщили источники Politico и Bloomberg в ночь на 23 января.

По словам собеседников изданий, помимо Панамы глава Госдепа намерен посетить Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику и Доминиканскую Республику. Эта поездка станет первым государственным визитом Рубио в качестве госсекретаря. Источники Politico отметили, что планы поездки носят предварительный характер.

Представитель Госдепа Тэмми Брюс подтвердила общий план поездки. По ее словам, Рубио решил посетить страны в Западном полушарии, потому что «это место, где мы живем». «Мы не будем продолжать игнорировать регион, как это делали другие администрации. Взаимодействие с нашими соседями — жизненно важный элемент в решении проблем миграции, цепочек поставок и экономического роста», — сказала Брюс.

Источники Politico заявили, что Марко Рубио во время поездки займется вопросами нелегальной миграции и возвращением Панамского канала Соединенным Штатам. Поездка Рубио призвана показать, что президент США Дональд Трамп стремится остановить нелегальную миграцию, которая идет через эти страны, пишет Bloomberg.

Обычно государственный секретарь во время первого зарубежного визита посещает геополитически важных союзников США. Предыдущий глава Госдепа Энтони Блинкен (2021-2025) во время первой поездки посетил Японию, а Рекс Тиллерсон (2017-2018) — Германию.

Дональд Трамп во время инаугурации 20 января повторил свое заявление о том, что намерен вернуть Панамский канал под контроль Соединенных Штатов, если стоимость прохода торговых судов и военных кораблей через канал не будет снижена. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал останется в составе этой страны.

Нелегальные мигранты, которые пытаются попасть в США через мексиканскую границу, в основном идут из стран Латинской Америки, в том числе из Гватемалы и Сальвадора, которые собирается посетить Марко Рубио.

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