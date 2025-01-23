Активисты показали фото с проекцией зигующего Илона Маска и словами «Heil Tesla» на заводе электрокаров в Берлине. Полиция заявила, что это фейк

Активисты из немецкого Zentrum für Politische Schönheit («Центр политической красоты») и британской арт-группы Led By Donkeys распространили фотографии, на которых показана «гигафабрика» Tesla в Берлине. На снимках видно, что на здание предприятия спроецировали изображение бизнесмена Илона Маска с нацистским приветствием. Фотографии появились в аккаунтах активистов (1, 2) в соцсети X в ночь на 23 января.

В одном случае на здание завода к светящейся надписи «Tesla» добавили нацистское восклицание «Heil».

Во втором случае — слово «Boycott» («бойкот»).

В полиции Берлина и Бранденбурга сообщили газете Tagesspiegel, что проконсультировались с охранниками завода Tesla и не смогли подтвердить информацию, распространенную активистами. «Такого никогда не было. Фотография фейковая», — заявили в полиции. Tagesspiegel отмечает, что невозможно проверить, не могли ли охранники умышленно скрывать информацию о случившемся.

После заявления полиции активисты распространили фотографию, на которой показано, как они проецируют надпись «Heil» на завод Tesla. Также они опубликовали видеозапись, на которой видно, как на фасаде предприятия сменяются кадры, критикующее Маска. «Вчера мы потратили более часа, создавая арт-работу на гигафабрике Tesla в Берлине. Полиция, похоже, уже дошла до фашистской тотальной слежки и гневно заявляет в СМИ: „Фотография — фейк“», — сообщили активисты.

Журнал Newsweek обратился за комментариями в отдел коммуникаций Tesla, но не получил ответа.

В начале января активисты обеих групп спроецировали видеозаписи на штаб-квартиру Tesla в Амстердаме, критикуя влияние Илона Маска на политику США.

В день инаугурации Дональда Трампа Илон Маск выступил с речью, после чего приложил правую руку к груди и резким жестом выбросил ее вверх — и сделал это дважды. Он сопроводил жест словами: «Мое сердце с вами». После того, как жест бизнесмена сравнили с нацистским приветствием, он написал в соцсети X: «Им нужны более эффективные грязные трюки. Нападки в стиле „вы все Гитлеры“ уже так надоели».

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