В Ираке приняли поправки, отменяющие запрет выдавать замуж девушек моложе 18 лет. Правозащитники считают, что это легализация детских браков

Парламент Ирака 21 января принял поправки, которые, по мнению правозащитников, фактически легализуют в стране браки с детьми. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно нынешнему законодательству, минимальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет. Одобренные поправки позволяют духовенству руководствоваться собственными представлениями исламского права в вопросах брака и возраста вступления в него. В частности, последователи джафаритской школы исламского права, которой привержены многие шиитские религиозные деятели в стране, считают, что девочек можно отдавать замуж в возрасте девяти лет.

Правозащитница и член Лиги иракских женщин Интисар аль-Маяли заявила, что принятые поправки «окажут катастрофическое воздействие на права женщин и девочек, поскольку брак в раннем возрасте нарушает права детей на жизнь».

Заседание парламента, на котором были одобрены изменения, закончилось хаосом и обвинениями в процедурных нарушениях. По словам одного из депутатов, половина законодателей, присутствовавших на заседании, не голосовала, что является нарушением установленного законом кворума.

«Тот факт, что священнослужители имеют превосходство в решении судеб женщин, ужасает. Я боюсь того, что может произойти в моей жизни как женщины», — заявила иракская журналистка Саджа Хашим, ее слова приводит The Guardian.

Член юридического комитета парламента Ирака Алия Нассиф заявила, что она и другие противники поправок обратятся в Федеральный суд Ирака, чтобы оспорить принятую инициативу.

Согласно исследованию ООН, проведенному в 2023 году, 28% девочек в Ираке выходят замуж до того, как им исполнилось 18 лет. Отклонить поправки призывали международные правозащитные организации, в частности, Amnesty International.