Сотрудник московского банка украл из ячейки клиента 180 миллионов рублей

Из ячейки клиента одного из московских банков пропали 180 миллионов рублей. Деньги похитил банковский сотрудник, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 миллионов рублей он конвертировал в криптовалюту.

Подозреваемого задержали в одном из московских аэропортов, написала Волк в своем телеграм-канале. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Подозреваемый арестован.

По данным телеграм-канала Baza, в краже заподозрили члена совета директоров Национального банка сбережений Алексея Гостюхина. Он единственный сотрудник банка, у которого были ключи от ячейки клиентки, откуда похитили деньги, отмечает телеграм-канал.