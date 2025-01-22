Сенат Чехии одобрил закон, фактически запрещающий россиянам получать гражданство этой страны
Сенат Чехии утвердил закон, который фактически запрещает россиянам получать гражданство этой страны, пишет «Радио Свобода». Закон под названием Lex Ukraine касается в основном продления временной защиты украинских беженцев, положения о паспортах для россиян внесены туда как поправки.
В соответствии с новым законом, подчеркивает «Радио Свобода», заявки на получение чешского гражданства будут рассматриваться только после окончания российско-украинской войны. Также закон требует от граждан России в обязательном порядке отказаться от российского паспорта, прежде чем получить чешский. Все уже поданные на гражданство заявки будут заморожены.
Исключения будут сделаны для несовершеннолетних, просителей убежища и противников российского режима. Как россиянам, претендующим на гражданство, нужно будет доказывать свою принадлежность к диссидентам, неясно.
Закон также вносит в законодательство Чехии уголовную ответственность за «несанкционированное сотрудничество с иностранным государством». Оппозиция критиковала этот пункт, указывая, что он может быть использован для политического преследования.
После обсуждений в Сенате закон поддержал лишь 21 из 73 сенаторов — но так как несогласные сенаторы не внесли своих собственных поправок, такой документ считается одобренным. Для окончательного вступления в силу закон должен подписать президент, но это, вероятно, будет формальностью, так как раньше он уже говорил, что не возражает против принятия документа.
Правозащитники и россияне, живущие в Чехии, указывали, что запрет на выдачу гражданства Чехии для граждан отдельно взятой страны может рассматриваться как дискриминационный. Сторонники поправок заявляли, что о дискриминации говорить нельзя, так как приобретение гражданства другой страны не является базовым неотъемлемым правом.
После вторжения РФ в Украину Чехия ввела одни из самых жестких ограничительных норм для россиян среди всех стран ЕС — полностью перестала выдавать туристические визы и новые виды на жительство, а также запретила въезжать напрямую из-за пределов Шенгенской зоны.