Художественным руководителем московского театра «Ленком Марка Захарова» стал Владимир Панков, пишут «Интерфакс» и «Ведомости» со ссылкой на представителя департамента культуры Москвы.

Владимир Панков — актер, музыкант, режиссер, художественный руководитель «Центра драматургии и режиссуры», а также заслуженный работник искусств.

Также в театре появилась должность президента — им стал Марк Варшавер, который с 1987 года был директором «Ленкома». Эту должность, в свою очередь, занял Дмитрий Берестов, который ранее руководил «Театром на Юго-Западе».

Ранее художественным руководителем театра был Марк Захаров. После его смерти 28 сентября 2019 года худрука у театра не было, а все вопросы по управлению решал Варшавер.

В департаменте культуры заявили, что Варшавер в должности президента театра «продолжит курировать его развитие», и напомнили, что такая практика ранее уже использовалась в кураторстве. «В Театре сатиры долгое время был президент, которым являлся Александр Ширвиндт», — добавили в ведомстве.