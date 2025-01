Медиакорпорация Руперта Мердока извинилась за слежку за принцем Гарри и пообещала выплатить ему «значительную компенсацию»

Медиакорпорация News Group Newspapers, принадлежащая Руперту Мердоку, согласилась принести извинения младшему сыну короля Великобритании принцу Гарри «за вторжение в его частную жизнь в 1996-2011 годах, включая случаи незаконной деятельности, осуществляемой частными следователями, работающими на The Sun». Герцогу Сассекскому (такой официальный титул носит принц Гарри) будет выплачена «значительная компенсация», сумма которой не раскрывается.

О решении News Group Newspapers, сообщает Associated Press, было объявлено в Высоком суде Лондона, который должен был приступить к рассмотрению иска принца к издателю газет The Sun и News of the World. Младший сын короля Великобритании обвинял издания в многолетней незаконной слежке за ним.

«Мы признаем [вину] и приносим извинения за страдания, причиненные герцогу, и за ущерб, нанесенный отношениям, дружбе и семье, и согласились выплатить ему существенный ущерб», — говорится в заявлении медиакорпорации о досудебном урегулировании иска.

Как отмечает AP, это первый случай, когда корпорация Мердока признает, что The Sun использовала незаконные методы в своей работе. Ранее юристы медиакорпорации это отрицали.

Таблоид News of the World, издававшийся с 1843 года, Мердок в 2011 году был вынужден закрыть из-за скандала с незаконной прослушкой телефонов.

Ранее принц Гарри выиграл суд у издателя газеты Daily Mirror, которую также обвинял в незаконной прослушке.

Помимо принца Гарри в суд на медиакорпорацию Мердока собирались подавать еще десятки человек, но именно иск члена британской королевской семьи ближе всего подошел к стадии рассмотрения.

News Group Newspapers ранее заявляла, что урегулировала 1,3 тысячи претензий, связанных с методами работы News of the World.