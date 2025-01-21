Википедия сменила «Белоруссию» на «Беларусь» в названии статьи о республике

Википедия сменила название статьи «Белоруссия» на «Беларусь» — это норма, употребления которой придерживаются сами белорусы.

Название «Белорусская ССР» сменилось на «Республика Беларусь» в сентябре 1991 года. Долгое время оба слова были вариантом нормы.

Активная дискуссия о названии статьи в русском разделе Википедии началась в 2010 году. В 2011 году была сформирована рабочая группа, которая не смогла принять никакого решения. В 2012 году еще одна рабочая группа решила оставить более «консервативный» вариант «Белоруссия», отметив, что оба названия употребляются примерно с одинаковой частотой.

Однако дискуссия продолжилась, и в 2022 году в арбитраж Википедии была подана заявка с требованием пересмотреть предыдущее решение — в частности, потому, что «баланс названий в русскоязычных источниках начал смещаться в сторону более современного „Беларусь“».

В начале января 2025 года еще одна рабочая группа, обсуждавшая этот вопрос с начала 2023 года, изучила массивы текстов научных работ, материалов СМИ и литературы на русском языке, и пришла к выводу, что в российских государственных СМИ преобладает вариант «Белоруссия», а в других СМИ и источниках — «Беларусь», и рекомендовала переименовать статью.

Как отмечает «Наша Нива», один из членов рабочей группы отказался подписывать окончательный текст рекомендации, заявив, что его не устраивает методология, но его особое мнение не повлияло на результат, и судьбу названия статьи решили оставшиеся трое членов рабочей группы.

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