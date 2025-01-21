Умер режиссер Бертран Блие

Французский кинорежиссер, сценарист и писатель Бертран Блие умер в возрасте 85 лет, сообщает Le Figaro.

По словам семьи Блие, он скончался 21 января у себя дома в Париже в окружении жены и детей.

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Бертран Блие считается одним из классиков французского кинематографа 1970-х — 1980-х годов. В частности, он снял такие знаковые картины, как «Вальсирующие» (1974), «Приготовьте ваши носовые платки» (1978) «Холодные закуски» (1979), «Вечернее платье» (1986) и «Слишком красива для тебя» (1989). Режиссер регулярно сотрудничал с Жераром Депардье — с роли в фильме «Вальсирующие» фактически началась мировая слава актера.

Картина Блие «Приготовьте ваши носовые платки» была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке 1979 года. «Слишком красива для тебя» была удостоена Гран-при жюри Канского фестиваля 1989 года, а после еще пяти французских национальных кинонаград «Сезар». Фильм Блие «Сколько ты стоишь?» получил приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссуру на Московском международном кинофестивале 2006 года.