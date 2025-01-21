Оппозиция в Словакии покинула заседание Национального собрания (парламента страны), на котором должен был быть поставлен вопрос о вотуме недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо, отказавшись обсуждать этот вопрос за закрытыми дверями, пишет TA3.

Заседание Национального собрания Словакии началось утром 21 января. Фицо установил на нем закрытый режим из-за того, что собирался представить конфиденциальный доклад, подготовленный, как он заявил, Словацкой информационной службой (SIS). Пресс-секретарь организации Катарина Немова пояснила, что SIS получила «серьезную информацию о длительном организованном влиянии, целью которого является дестабилизация Словацкой Республики». Оппозиция в знак протеста покинула вторую часть заседания.

Председатель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что правящая коалиция намеренно сорвала заседание по выражению недоверия правительству и «скрыла от общественности обсуждение своих провалов». «Видимо, они боялись этой дискуссии, не хотели, чтобы люди это видели», — заявил Шимечка.

Правительство Фицо пока остается у власти. Однако представители оппозиции заявили, что готовят новое заседание по вопросу доверия премьер-министру.

Сам Фицо заявил, что новое заседание по вопросу отставки правительства будет возможно только в том случае, если оппозиция обеспечит себе большинство в парламенте. «Сегодня оппозиция сбежала из Национального совета и отозвала свое предложение после того, как я зачитал доклад SIS о готовящемся майдане со стороны оппозиции», — написал он в фейсбуке. По его словам, спецслужбы пришли к выводам, что оппозиция готовится к блокаде дорог и правительственных зданий и намерена саботировать работу правительства, организовав «некий национальный забастовочный протест».

В конце декабря 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву и встретился с Владимиром Путиным, став таким образом третьим европейским лидером, посетившим Россию после начала полномасштабной войны. Поездка Фицо была связана в том числе с остановкой транзита российского газа через Украину, которую Киев анонсировал в декабре.

15 января оппозиционные партии Словакии внесли в парламент предложение о проведении внеочередного заседания по вотуму недоверия правительству Фицо. Они заявили, что в стране растут цены, есть проблемы с экономикой и здравоохранением, но Фицо, «вместо того, чтобы решать эти проблемы, летает по миру, кланяясь диктаторам и наслаждаясь роскошью». У оппозиционных сил 71 мандат в Национальном совете, у правящей коалиции — 79 мандатов.

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