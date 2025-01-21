На горнолыжном курорте в Турции произошел пожар в отеле. Погибли 10 человек

На горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел пожар в отеле. В результате погибли 10 человек, еще 32 человека получили ранения, сообщает Daily Sabah со ссылкой на местные власти.

Пожар начался в ночь на 21 января на четвертом этаже 11-этажного отеля. В тушении пожара участвовали более 200 спасателей.

Глава провинции Болу Абдулазиз Айдын заявил, что причина пожара пока не установлена. По его словам, возгорание началось на этаже, где расположен ресторан. На момент происшествия в отеле находились 234 гостя. Сколько находилось в отеле персонала, не уточняется.

Горнолыжный курорт Карталкая — популярное место отдыха, которое расположено в районе гор Кероглу примерно в 270 километрах от Стамбула.