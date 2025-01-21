Беспилотники атаковали Смоленск. Загорелся фасад жилого дома

Украинские беспилотники в ночь на 21 января нанесли удар по Смоленской области. Предполагается, пишут телеграм-каналы, в том числе Baza, что целью атаки был авиастроительный завод в Заднепровском районе Смоленска. DW сообщало, что БПЛА также могли атаковать НПЗ Ярцево.

В городе работали системы ПВО, сообщали местные паблики, звуки взрывов были слышны в разных районах Смоленска.

В результате падения обломков загорелся фасад многоэтажного жилого дома на Бородинской улице. Также обломки дрона упали на крышу дома на Автозаводской улице. Во время атаки дронов в Смоленске были перебои с подачей электричества.

Глава Смоленской области Василий Анохин, комментируя атаку дронов, заявил: «На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов». Пострадавших нет, сообщил он. Никаких других подробностей произошедшего Анохин не привел, предупредив лишь о возможности появления фейков «и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области» и призвав доверять только официальным источникам информации.

Кроме того, в ночь на 21 января сообщалось об атаках дронов и работе ПВО в Ростовской, Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областях, пишет Mash. Аэропорты Казани и Ульяновска временно приостанавливали полеты из-за угрозы БПЛА.

Минобороны РФ объявило, что за ночь было уничтожено 55 дронов: «22 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Ростовской области, десять — над территорией Смоленской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Саратовской области и один — над территорией Курской области».

Предыдущий раз украинские БПЛА атаковали Смоленскую область три дня назад — 18 января. Тогда сообщалось, что удалось сбить пять дронов, данных о разрушениях и пострадавших не было.

Смоленский авиационный завод производит, в числе прочего, ракеты Х-55 и Х-59, а также самолеты для тренировки российских пилотов. Завод включен в санкционные списки США, Канады, Украины, Японии, Швейцарии и стран Евросоюза, напоминает DW.