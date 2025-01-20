В Воронежской области украинские дроны повторно ударили по нефтебазе, которая подверглась атаке пять дней назад. Начался новый пожар

В Лискинском районе Воронежской области в результате падения на территорию нефтебазы одного из украинских беспилотников, атаковавших регион, начался новый пожар, сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, силы ПВО сбили в Лискинском районе несколько беспилотников. Пострадавших нет, но опасность атаки в регионе сохраняется, добавил Гусев.

Телеграм-канал Astra пишет, что речь идет о нефтебазе «Роснефти».

Вечером 15 января Гусев сообщил, что в одном из районов области в результате падения беспилотников начался пожар на территории нефтебазы. Позже он уточнил, что речь о Лискинском районе. Спустя два дня пожар все еще не был потушен. 18 января Гусев заявил, что площадь возгорания сократилась, на следующий день — что пожарные «продолжают ликвидировать возгорание».