В пять районных администраций Петербурга пришли с обысками из-за падения льда на горожан

Следователи пришли с обысками в администрации Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского, Приморского и Выборгского районов Петербурга, сообщило издание «Фонтанка» утром 20 января.

Всего обыски, по информации издания, проходят по десятку адресов в Петербурге, в том числе в нескольких управляющих компаниях (УК «Возрождение», «Строительные системы», ТСЖ «Приморье»), а также в офисе Петербургского метрополитена.

По словам источников «Фонтанки», обыски проводят в рамках уголовного дела, возбужденного 14 января из-за семи случаев падения глыб льда на жителей Петербурга. По версии следствия, люди, ответственные за содержание и уборку городских крыш, не выполнили свою работу и не провели уборку снега и льда надлежащим образом, сообщил телеканал «78.ru». В результате падения сосулей пострадали несколько человек, в том числе две девочки восьми и 13 лет.

Следственный комитет расследует уголовное дело по о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.