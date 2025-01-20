Руководство Международного уголовного суда (МУС) опасается, что президент США Дональд Трамп практически сразу после вступления в должность введет жесткие экономические санкции, которые парализуют работу учреждения, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

После того, как МУС выдал ордеры на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и его бывшего министра обороны Йоава Галанта, палата представителей США уже начала продвигать законопроект о санкциях против МУС. Однако в суде полагают, что Трамп может сделать это быстро, не дожидаясь законопроекта.

По словам собеседников The Guardian, МУС, готовится к «худшему сценарию», при котором санкции против суда будут введены в дополнение к мерам, направленным на отдельных лиц. При этом, по мнению источников, санкции будут направлены на то, чтобы заблокировать доступ суда к услугам, которые необходимы ему для работы. В частности, под угрозой окажутся доступ к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре и страховым компаниям.

По словам нескольких источников The Guardian, решающее значение для работы суда имеет облачная платформа Microsoft Azure, и приостановка доступа к ней парализует расследования. «По сути, мы храним все наши доказательства в облаке», — говорит один из собеседников газеты.

Как отмечает The Guardian, нарушение работы МУС, по-видимому, должно стать частью усилий по отзыву ордеров на арест Нетаниягу и Галанта. Ранее израильская газета «Едиот Ахронот» сообщала, что санкции США будут использоваться для «беспрецедентного давления», чтобы достичь этой цели. «Мы поставим суд на колени, а затем договоримся о закрытии дела», — сказал газете высокопоставленный израильский чиновник.

Читайте также

Международный уголовный суд выписал ордер на арест Нетаниягу — но премьер-министра поддержали и соратники, и США, и даже израильская оппозиция Вот их главные аргументы

Читайте также

Международный уголовный суд выписал ордер на арест Нетаниягу — но премьер-министра поддержали и соратники, и США, и даже израильская оппозиция Вот их главные аргументы