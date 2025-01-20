США при президенте США Дональде Трампе выйдут из Парижского соглашения по климату, говорится в первом документе новой администрации, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе также перечислены остальные главные приоритеты команды нового президента. В частности, Трамп планирует «сделать Америку безопасной», ужесточив иммиграционную политику, а также доминирующей в сфере энергетики. В рамках этого, помимо выхода из Парижского соглашения, планируется также упростить выдачу разрешений на добычу и переработку нетопливных полезных ископаемых и и пересмотреть на предмет отмены все правила, которые налагают «неоправданное бремя» на производство энергии.

Также в числе приоритетов команда Трампа называет цель избавиться от правительственной бюрократии и «вернуть американские ценности» — к этому относится признание только двух полов, мужского и женского.

Парижское соглашение по климату было принято мировыми странами в 2015 году (от США его подписал Барак Обама) и в частности, обязывало не допустить роста средней глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Трамп вышел из соглашения в 2017 году во время своего первого срока, но в 2021 году пришедший ему на смену Джо Байден вернул США к соглашению.

Читайте также

США вышли из Парижского соглашения по климату. Почему? Это важно?

Читайте также

США вышли из Парижского соглашения по климату. Почему? Это важно?