В марте главой губернаторства города-государства Ватикан станет монахиня Раффаэлла Петрини, объявил папа римский Франциск в эфире итальянского ток-шоу Che tempo che fa.

Сейчас Раффаэлла Петрини занимает пост генерального секретаря губернаторства Ватикана. Главой она станет после ухода на пенсию нынешнего губернатора — кардинала Фернандо Вергеса Альсаги.

По словам папы Франциска, работа женщин в курии «продвигалась медленно, но эффективно». Теперь их у нас много. <…> Женщины справляются лучше, чем мы», — отметил он, добавив, что это второе назначение женщины на значимую должность. Первой была монахиня Симона Брамбилла, которая в начале января стала префектом департамента по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни.