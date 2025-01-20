Байден превентивно помиловал пятерых членов своей семьи

Джо Байден своим последним решением на посту президента вынес упреждающее помилование пятерым членам своей семьи.

В заявлении уходящего президента США (с момента вступления в должность Дональда Трампа оно доступно только через архив) говорится о помиловании братьев Байдена — Джеймса и Фрэнсиса; жены последнего Сары Джонс Байден; а также сестры президента Валери Байден-Оуэнс и ее мужа Джона Оуэнса.

«Моя семья подвергалась постоянным нападениям и угрозам, мотивированным исключительно желанием причинить мне боль — худший вид партийной политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападения прекратятся», — говорится в заявлении Байдена. Он добавил, что помилование не означает признание какого-либо правонарушения или вины в чем-либо.

Также Байден объявил о помиловании 77-летнего бизнесмена и политика Джеральда Ландергана и бывшего члена городского совета Колумбии Эрнеста Уильяма Кромарти, осужденного за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, Байден смягчил пожизненное заключение Леонарду Пелтиеру — представителю коренных народов, который был осужден за убийство двух агентов ФБР в индейской резервации в 1975 году. Пелтиеру 80 лет, он будет отбывать оставшуюся часть срока в домашнем заключении.

В начале декабря 2024 года Байден помиловал своего сына Хантера за те преступления, которые он «совершил или мог совершить» в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года. Затем он смягчил наказание еще четырем тысячам заключенных, которые могли бы получить не такие суровые приговоры в соответствии с актуальными законами, и за несколько часов до инаугурации Трампа превентивно помиловал бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, бывшего главу Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и членов комитета по расследованию штурма Капитолия.