The Wall Street Journal: Трамп планирует посетить Китай в первые сто дней президентства
Избранный президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что планирует посетить Китай вскоре после своей инаугурации. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным источников, знакомых с обсуждениями, Трамп высказал интерес к поездке в Китай в течение первых ста дней своего президентства.
WSJ отмечает, что пока окончательного решения о поездке нет.
Трамп вступит в должность президента США в понедельник, 20 января. На церемонии будет присутствовать заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
17 января, в последний рабочий день перед инаугурацией Трампа, они с председателем КНР Си Цзиньпином провели телефонный разговор. По его итогам Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время вместе «решат многие проблемы».
В последний раз Трамп посещал Пекин в 2017 году, в начале своего первого президентского срока.