Россиянин Ислам Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC. Хабиб Нурмагомедов делал это только трижды

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе.

Поединок завершился в первом же раунде, когда Махачев провел удушающий прием.

Первоначально Махачев должен был защищать титул в бою против Армана Царукяна, однако за два дня до поединка тот снялся из-за травмы и был заменен на Мойкано.

Махачев удерживает титул чемпиона UFC в легком весе с октября 2022 года. Он защитил его в четвертый раз подряд. До сих пор в легком дивизионе UFC никто не защищал титул более трех раз. Одним из тех, кто защищал титул трижды, был Хабиб Нурмагомедов (после третьей защиты он завершил карьеру).

Махачев занимает первое место в сводном рейтинге UFC, который составляется вне зависимости от весовых категорий. В карьере 33-летнего российского бойца 27 побед при одном поражении, которое произошло в 2015 году.