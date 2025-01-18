WSJ: администрация Трампа начнет массовые рейды против мигрантов уже на следующий день после его инаугурации

Администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует на следующей неделе начать масштабные рейды против мигрантов в рамках кампании по депортации нелегалов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника, знакомые с планированием операции.

Как ожидается, местом первого рейда станет Чикаго. Он начнется утром 21 января, на следующий день после инаугурации Трампа, и продлится всю неделю. Иммиграционная и таможенная полиция США направит для проведения операции от 100 до 200 сотрудников.

Целью рейда станут «нелегально находящиеся в стране иммигранты с криминальным прошлым», пишет издание. Они нарушили правила дорожного движения или совершили другие правонарушения, которые администрация Байдена посчитала не слишком серьезными для преследования.

Вслед за Чикаго, куда с августа 2022 года в город прибыли более 51 тысячи мигрантов, рейды могут пройти в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что считает одной из главных своих задач борьбу с нелегальными мигрантами и обещал провести самую масштабную массовую депортацию в истории США.