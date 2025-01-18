В Тегеране возле здания Верховного суда произошла стрельба. Погибли двое судей

Двое судей Верховного суда Ирана погибли и еще один получил ранение в результате стрельбы, произошедшей возле здания ведомства в Тегеране утром 18 января. Об этом сообщает агентство IRNA.

Напавший на судей покончил с собой после стрельбы, пишет Tehran Times.

Издание называет имена погибших — это Али Разини и Мохаммад Могисех. Эти судьи рассматривали дела подозреваемых в терроризме и шпионаже.

Власти расценивают нападение как теракт.