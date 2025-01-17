В России выросли продажи антидепрессантов

В России с января по ноябрь 2024 года продажи антидепрессантов в рознице выросли до 16,1 миллиона упаковок, что больше на 16,8% год к году и превышает показатели всего 2023 года (15,3 миллиона). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Продажи за 11 месяцев 2024 года оказались выше, чем в пиковом 2022 году — тогда в России купили 13 миллионов упаковок антидепрессантов.

Согласно подсчетам Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак», спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 22% год к году.

В денежном выражении за 11 месяцев 2024 года рост составил 31,9% до 13,5 миллиарда рублей. По данным RNC Pharma, за этот период продано 17,1 миллиона упаковок на 12,9 миллиарда рублей. Это на 36% больше, чем в 2023 году. «Коммерсант» отмечает, что рост в денежном выражении связан с подорожанием антидепрессантов и других препаратов. Согласно данным Росстата, в 2024 году медикаменты подорожали на 11%.

Продажи антидепрессантов в России резко выросли после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля 2022 года. Так, только с 28 февраля по 6 марта продажи таких лекарств составили 577,6 тысячи упаковок на общую сумму 525,6 миллиона рублей. Центр развития перспективных технологий сообщал, что траты россиян на антидепрессанты за первые девять месяцев 2022 года увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В количественном выражении рост составил 48% — всего россияне купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов за этот период.

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