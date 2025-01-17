Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба Кремля.

Договор между странами, как пишет ТАСС, «охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии». Посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что документ состоит из 47 статей. Текст соглашения официально не публиковался.

Отношения двух стран до этого были оформлены договором об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в 2001 году. Каждые пять лет он автоматически продлевался.