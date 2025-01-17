РБК: Путин одобрил создание таможни в порту аннексированного Бердянска

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением создать таможенный пункт пропуска в Бердянском морском торговом порту, расположенном в аннексированной части Запорожской области. Об этом 17 января сообщает РБК, ссылаясь на копию письма вице-премьера РФ Виталия Савельева, направленного Путину 12 декабря 2024 года.

В письме Савельев рассказал, что Евгений Балицкий, назначенный Россией главой аннексированной Запорожской области, предложил за счет средств федерального бюджета создать в порту Бердянска таможенный пункт пропуска. Савельев сообщил, что министерство транспорта подготовит соответствующий проект акта «после доработки обосновывающих материалов».

На письме, как отмечает РБК, стоит резолюция президента РФ: «Согласен». Доклад об исполнении указания должен быть представлен Путину до 8 августа 2025 года.

В пресс-службе Евгения Балицкого сообщили, что вопрос о создании таможенного пункта «находится в разработке, будет согласован с федеральными органами власти». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать «служебную переписку». В Минтрансе отказались от комментариев. В аппарате Савельева не ответили на запрос журналистов.

Евгений Балицкий в июле 2024 года направил Владимиру Путину письмо, в котором объяснил, что создание пункта позволит оформлять таможенные документы в порту Бердянска, а не на территории Краснодарского края, как это происходит сейчас. Балицкий отмечал в письме, что это также позволит обеспечить прямой импорт сельскохозяйственной продукции и стройматериалов из Египта и Турции.

Через морской порт Бердянска экспортируют зерно, которое выращено на аннексированных территориях Украины. Источник РБК на зерновом рынке сообщил, что через порт Бердянска, как правило, отгружают зерно для отправки в Сирию.

Бердянск находится под контролем России с первых дней полномасштабной войны. Город захватили 28 февраля 2022 года.