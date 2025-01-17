«Медиазона»: при ракетном ударе по Льгову Курской области погибли как минимум трое офицеров

30 декабря во Льгове Курской области в результате удара ВСУ, нанесенного ракетами Storm Shadow, погибли как минимум трое офицеров в звании подполковника, служивших в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, выяснила «Медиазона», изучив опубликованные некрологи.

Один некролог «Медиазона» нашла в паблике «Офицерской хоккейной лиги». В нем говорится о гибели подполковника Валерия Терещенко. Также в некрологе утверждается, что в результате удара «8 человек из руководящего состава дивизии погибли, 22 — получили ранения», но другие имена не называются.

Еще два некролога нашлись в соцсетях у близких погибших. О смерти подполковника Павла Малецкого написал его друг Иван Шевченко. «Медиазона» пишет, что Малецкий был командиром 656-го отдельного инженерно-саперного батальона, который входит в состав 76-й дивизии ВДВ. О гибели подполковника Алексея Селиверстова сообщила его жена Олеся Селиверстова.

Издание «Фортанга» со ссылкой на источник пишет еще об одном погибшем при ударе — это майор ВДВ из Ингушетии Али Цуров, который также служил в составе 76-й гвардейской дивизии.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн вечером 30 декабря сообщал, что в результате ракетной атаки пострадала 86-летняя женщина, которой осколками посекло ноги, а также что повреждения получил восьмиквартирный двухэтажный дом.

О ракетном ударе по Льгову также написал украинский военкор Юрий Бутусов, по словам которого ракеты Storm Shadow атаковали командный пункт группировки войск «Курск». Он добавил, что «российский штаб поражен точно».