Японские журналисты сообщили, что в параде Победы в Москве будут участвовать северокорейские военные

Северокорейские военные примут участие в параде Победы в Москве 9 мая, пишет японское издание NHK со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, решение об участии военных из КНДР в параде уже принято. По их словам, речь идет о десятках военнослужащих.

Другие источники NHK говорят, что в конце августа северокорейский военный оркестр также примет участие в музыкальном мероприятии в Москве (в каком именно — не уточняется).

Собеседники NHK отмечают, что северокорейские военные будут участвовать в параде Победы в Москве впервые.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов заявил о начале подготовки к параду Победы, который в этом году пройдет в честь 80-летия окончания войны в Москве, восьми городах-героях и еще в девятнадцати городах, где дислоцированы военные штабы. По его словам, на парад приглашены воинские подразделения из 19 «дружественных» стран, и 10 из них уже подтвердили свое участие, в их числе — семь стран бывшего СССР. Источники «Медузы» утверждают, что Владимир Путин также ожидает на парад «кого-то большого из США». «Сам Трамп — это фантастично, но пригласить-то можно. Парад может стать таким саммитом БРИКС 2.0 — покажет, что серьезной изоляции нет. Если покажет, конечно. Но пытаться точно будут», — сказал источник.

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