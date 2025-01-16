В ГМИИ имени Пушкина во второй раз за два года сменится гендиректор

Генеральный директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева покинет свой пост. Первым об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на источники, сама Лихачева подтвердила это РБК.

Новым директором ГМИИ станет руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова. По данным «Коммерсанта», официальное представление Галактионовой коллективу музея состоится 17 января.

Причины смены директора ГМИИ неясны. Лихачева отказалась отвечать на соответствующий вопрос РБК, предложив изданию обратиться в пресс-службу музея.

Смена гендиректора в ГМИИ имени Пушкина станет второй за последние два года. Лихачева пришла на этот пост в марте 2023 года вместо Марины Лошак, которая руководила музеем десять лет.

Лихачева в ноябре назвала «глупостью» приостановку работы Музея истории ГУЛАГа, который был закрыт из-за нарушения правил пожарной безопасности. По ее словам, это решение «под, мягко говоря, странным предлогом» приняли люди, которые «не понимают, что они делают».

В 2023 году Лихачева критиковала передачу иконы «Троица» из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру. Она отмечала, что икона «никогда не была представлена как чудотворная» и предупреждала, что, находясь вне музея она может «развалиться на части».

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