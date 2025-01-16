Nintendo официально анонсировала консоль Switch 2

Nintendo официально анонсировала свою новую консоль — Nintendo Switch 2. Соответствующий видеотрейлер размещен в ютьюб-канале компании.

Nintendo of America

Никаких подробностей о характеристиках консоли в ролике не приводится. По нему можно судить лишь о внешнем виде консоли — она будет крупнее предыдущей модели, а съемные контроллеры Joy-Con теперь будут крепиться с помощью магнитов. Также из видео следует, что Nintendo Switch 2 получила обратную совместимость с играми для Switch первого поколения.

В конце ролика Nintendo анонсировала презентацию, которая состоится 2 апреля.

Дата выхода консоли пока также не называется — в ролике говорится лишь, что это будет в 2025 году. Ранее инсайдеры сообщали, что новая модель поступит в продажу в апреле-мае.

Первая Nintendo Switch вышла в 2017 году. Она стала первой консолью на рынке, которую можно было использовать и как стационарную игровую приставку, подключая к внешнему монитору, так и как портативную систему.

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