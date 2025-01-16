Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 27 украинских дронов. В Воронежской области загорелась нефтебаза

Силы ПВО ночью 16 января перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 дронов уничтожено над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской, два — над Курской.

Вечером 15 января губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что «в результате падения» нескольких беспилотников в одном из районов области произошел пожар на территории нефтебазы.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей писал, что под удар попала нефтебаза в городе Лиски.

В Тамбовской области дроны пытались атаковать пороховой завод, утверждает близкий к силовикам телеграм-канал Shot. Взрывы произошли в городе Котовск, где расположен завод.