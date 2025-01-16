Издательство «Альпина. Проза» уничтожит бумажный тираж романа Александра Иличевского «7 октября». В нем нашли фрагменты чужих текстов
Писатель Александр Иличевский сообщил в фейсбуке 16 января, что издательство «Альпина. Проза» решило изъять и уничтожить бумажный тираж его романа «7 октября».
По его словам, издательство уведомило, что с 16 января в электронную версию романа внесут изменения, а в аудиоверсию — до конца недели, то есть до 19 января.
Издательство «Альпина. Проза» (входит в издательскую группу «Альпина») в октябре 2024 года выпустило роман «7 октября», в котором рассказывается о событиях, произошедших после нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Израильская журналистка Алла Гаврилова в начале января обвинила Александра Иличевского в том, что он использовал фрагменты ее репортажа, не указывая авторства. В тексте обнаружили и другие «заимствования» — «Медуза» нашла фрагменты из рассказа Андрея Платонова «Неодушевленный враг» 1942 года.